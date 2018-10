Sartori (MDB) almoça em Caxias do Sul após votar e conceder entrevistas

O candidato à reeleição para o governo do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (MDB), desembarcou há pouco em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Sartori votou às 11h35 no Colégio La Salle na companhia da Primeira Dama, Maria Helena Sartori e filhos. Após o voto, cumprimentou mesários e eleitores. Antes disso, o candidato ao Piratini participou de uma série de entrevistas em emissoras de rádio de Porto Alegre.

Sartori (MDB) afirmou na manhã deste domingo que está tranquilo em relação à campanha que realizou no 2º turno e que sempre procurou manter uma postura serena. Caso não seja reeleito para governar o Rio Grande do Sul nos próximos quatro anos, Sartori ressaltou que vai dar mais atenção ao seu estado de saúde. “Mas não vou parar de trabalhar”, disse o caxiense que almoça em Caxias do Sul com a família.

Já às 19h, conforme a agenda política do candidato, está prevista uma coletiva de imprensa após a apuração das urnas em um hotel na zona norte da capital.