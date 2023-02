Sanders e Lula falam de fortalecimento da democracia e combate à extrema direita

O senador democrata norte-americano Bernie Sanders afirmou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a necessidade de fortalecer os fundamentos democráticos não apenas no Brasil e nos Estados Unidos, mas no mundo. Ele defendeu ainda o combate à extrema direita e afirmou que o futuro da Amazônia é determinante para o planeta.

“Há uma ameaça massiva da extrema direita, seja [Donald] Trump ou [Jair] Bolsonaro, que tentam minar a democracia e o nosso trabalho é fortalecer a democracia no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo”, disse Sanders, em conversa com jornalistas, após deixar a Blair House, onde Lula e a comitiva brasileira estão hospedados em Washington.

Outro tema igualmente importante, de acordo com o senador democrata, é o clima. “O futuro da Amazônia vai determinar se vamos conseguir salvar o planeta ou não. E os Estados Unidos têm de estar envolvidos com o Brasil, com a Europa e fazendo tudo o que pudermos para acabar com o desmatamento e proteger a Amazônia”, disse o senador, sem dar mais detalhes sobre a possibilidade de os EUA aderirem ao Fundo Amazônia, principal iniciativa de proteção às florestas no Brasil.

O democrata citou ainda a importância do encontro que Lula terá com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO). “As economias da América Latina e dos EUA têm de trabalhar para os trabalhadores não apenas para os bilionários”, avaliou o democrata.

Sanders elogiou a conversa com Lula e disse esperar que o presidente tenha uma boa reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que deve ocorrer na tarde desta sexta-feira. Questionado sobre o tema das fake news, o democrata disse que essa é uma grande questão tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos.

Militantes discutem em Washington

Um pequeno grupo de manifestantes contrários a Lula tentava fazer barulho, pedindo novas eleições, o que chegou a incomodar Sanders, enquanto concedia entrevista à imprensa. Em outros momentos, apoiadores de Bolsonaro e do presidente Lula chegaram a bater boca e o policiamento próximo à Blair House, onde o brasileiro está hospedado, foi reforçado. Um ato a favor de Lula está previsto para o início desta tarde, organizado pelo Defend Democracy in Brazil, antes do seu encontro com Joe Biden.