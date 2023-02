Salvador: Anitta chama prefeito de ‘delícia’; Tarcísio e Nunes são vaiados em SP

O mundo político também já entrou na folia do carnaval. Com destaque para os camarotes na Bahia, nomes conhecidos dos Poderes Executivo e Legislativo aproveitam o feriado para viajar e festejar, ou simplesmente descansar. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) foi chamado de “delícia” por Anitta durante a passagem do bloco da cantora na capital baiana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Janja buscaram refúgio na Base Naval de Aratu, com acesso à praia exclusiva de Inema, a 30 quilômetros do centro de Salvador, um dos destinos preferidos do petista nos mandatos anteriores.

Para alguns, as comemorações não começaram tão bem: o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) foram vaiados na abertura do carnaval paulista, no Anhembi.

Na noite de sexta-feira, 17, Anitta notou que o prefeito Bruno Reis e um amigo assistiam à sua apresentação. Ela cumprimentou o prefeito e disse que atrás dele havia um “bofe gato”. Depois, disse: “que delícia, o prefeito e o amigo”. Pouco depois do ocorrido, Reis publicou uma foto do momento, brincando com a situação e marcando a mulher: “Rebeca, corre aqui!” A primeira-dama Rebeca Cardoso respondeu, com uma foto do casal. “Estou muito feliz e orgulhosa, meu amor, pelo seu primeiro carnaval como prefeito de Salvador”, escreveu ela no Instagram.

Além de Lula, outros políticos vão passar o feriado passeando, como o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira (PP-PI), o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que voltou à capital fluminense para acompanhar os desfiles na Sapucaí.

O presidente Lula embarcou para Salvador na tarde de sexta-feira. A Base Naval de Aratu dá acesso à praia de Inema, local já frequentado pelo petista em seus mandatos anteriores. O lugar, aliás, já recebeu outros presidentes em descanso, como Dilma Rousseff e Michel Temer. No início da noite deste sábado, 18, era forte o boato que Lula iria assistir ao tradicional bloco de carnaval de Gilberto Gil em Salvador, Expresso 2222, porém não havia confirmação.

Lira, Nogueira e Rueda vão passar o carnaval juntos em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ambos os partidos, União Brasil e Progressistas, têm a intenção de se juntarem numa federação, e a viagem indica aproximação de figuras centrais para esta decisão. Também está nos Estados Unidos o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, sem mandato no momento, descansa em Orlando desde o ano passado.

Antes de embarcar para Las Vegas, Lira assistiu de camarote à abertura do carnaval de Salvador na quinta-feira, 16. Também estavam presentes o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que ficou dois dias na cidade antes de retornar ao Rio de Janeiro. Na quarta-feira, 15, Castro esteve em Ondina, também na capital baiana, e assistiu ao desfile de pré-carnaval Fica Comigo, segundo a imprensa local.

Vaias em SP

Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), foram cumprir agenda na abertura da primeira noite de desfiles do grupo especial das escolas de samba na sexta-feira, no Anhembi. A dupla foi vaiada por parte do público presente no local. Ambos “desfilaram” na avenida do sambódromo, antes do carro abre-alas, e ouviram as vaias nesse momento.