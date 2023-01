Saiba quem são os cidadãos que passaram a faixa para Lula

Com a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos nesta sexta-feira, 30, o presidente empossado Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a faixa presidencial de uma mulher negra catadora. Aline Sousa faz parte da secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores e tem 33 anos. Além dela, seis outros representantes da sociedade civil acompanharam o petista durante a cerimônia – entre eles, uma pessoa com deficiência que é ativista da causa anticapacista, e o cacique Raoni, conhecido pela luta pela defesa do Meio Ambiente.

Ao lado da esposa Janja da Silva, o petista subiu a rampa com a cadela Resistência, que foi adotada por militantes durante a vigília petista em frente à sede da Polícia Federal no Paraná. Veja quem são eles:

Aline Sousa

Responsável por passar a faixa presidencial para Lula, Aline Sousa tem 33 anos, é mãe de sete filhos e faz parte da terceira geração de catadores da família. Ela faz parte da secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores, do Movimento Nacional de Catadoras, que representa a classe no Distrito Federal.

Cacique Raoni

O cacique kayapó Raoni Metuktire, que tem 90 anos, é um notório defensor da pauta do Meio Ambiente e da preservação da Amazônia. Ao longo de 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou diversas farpas com Raoni.

Weslley Viesba Rodrigues Rocha

Weslley, de 36 anos, é metalúrgico do ABC. Nasceu em Diadema e é pais de dois filhos. DJ, ele tem um grupo de rap chamado Falange

Murilo de Quadros Jesus

Murilo, que tem 28 anos, é professor formado em Letras, em Português e Inglês. Ele estudou na Universidadede Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Jucimara Fausto dos Santos

A paranaense Jucimara trabalha com culinária e participou por 10 meses da vigília Lula Livre, em Curitiba, que acompanhou o petista enquanto estava preso.

Ivan Baron

Ivan Baron é uma pessoa com deficiência. Aos 3 anos, teve meningite viral, que causou uma paralisia cerebral. Baron é um influenciador digital que luta na causa anticapacitista.

Flávio Pereira

O paranaense Flávio é artesão e acompanhou e ajudou petistas que estiveram na vigília por Lula durante os 580 dias de prisão em Curitiba.

Francisco

Francisco tem 10 anos e faz natação. Ele compete pela categoria mirim do Corinthians e venceu o campeonato da Federação Aquática Paulista da 1ª região e é filho de uma assistente social e um advogado. Seu sobrenome não foi divulgado pela equipe.