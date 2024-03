Política Saiba quais senadores Lula recebe no Alvorada neste momento; lista inclui Pacheco e Alcolumbre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe neste momento o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e outros senadores no Palácio da Alvorada. Trata-se de um movimento para tentar estreitar relações com a Casa Alta.

A seguir a lista de senadores presentes, divulgada pela assessoria de imprensa do Planalto:

Rodrigo Pacheco – PSD-MG, presidente do Senado;

Jaques Wagner – PT-BA, líder do governo no Senado;

Randolfe Rodrigues – sem partido-AP, líder do governo no Congresso;

Renan Calheiros – MDB-AL, líder da Maioria no Senado;

Eliziane Gama – PSD-MA, líder do bloco Resistência Democrática;

Efraim Filho – União Brasil-PB, líder do partido;

Beto Faro – PT-PA, líder do partido;

Weverton – PDT-MA, líder do partido;

Davi Alcolumbre – União Brasil-AP, presidente da Comissão de Constituição e Justiça;

Marcelo Castro – MDB-PI, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e vice-líder do partido;

Veneziano Vital do Rêgo – MDB-PB, vice-presidente do Senado;

Omar Aziz – PSD-AM, vice-líder do partido.

Além disso, a reportagem viu o líder do PSD, Otto Alencar (BA), entrando no Alvorada. A lista de presença divulgada pelo Planalto também inclui os seguintes ministros:

Alexandre Padilha – Relações Institucionais;

Fernando Haddad – Fazenda;

Paulo Pimenta – Secretaria de Comunicação;

Rui Costa – Casa Civil.