Sabino relata a aliados do União Brasil promessa de assumir Turismo em sete dias

O deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) relatou nesta terça-feira, 13, em reunião da bancada do partido na Câmara, que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, lhe garantiu que ele assumirá em até sete dias o Ministério do Turismo, no lugar da deputada federal Daniela Carneiro (RJ). O Estadão/Broadcast apurou que a promessa foi feita após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter recebido Daniela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro (Republicanos), para uma conversa no Planalto, pela manhã.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, Lula combinou com Daniela que aguardaria um acordo com o União Brasil antes de o futuro da pasta ser oficializado. O marido de Daniela vinha pressionando, nos últimos dias, contra a perda do ministério e viajou a Brasília nesta terça-feira para negociar a saída da mulher. Waguinho chegou a afirmar que seria covardia colocar um “bolsonarista” no lugar de uma aliada mulher. Lula é grato ao casal que o apoiou durante a eleição passada na Baixada Fluminense. No Rio, Jair Bolsonaro foi o campeão de votos.

Ao encerrar a reunião com cerca de 50 deputados do União Brasil, o líder do partido, Elmar Nascimento (União Brasil-BA), afirmou que a troca no ministério seria feita no tempo de preferência do governo. “Não vamos botar a faca no pescoço de ninguém. O governo sabe qual a maneira mais adequada (para a troca)”, afirmou Elmar, que é próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Elmar foi cotado para o ministério de Lula, mas foi vetado pelo PT porque na Bahia é adversário da sigla.

A equipe de Sabino trabalha com a perspectiva de o deputado assumir o Ministério do Turismo até o fim da próxima semana. A cobrança do partido pela pasta cresceu depois que os ministros responsáveis pela articulação política, Rui Costa (Casa Civil) e Padilha, viraram motivo de insatisfação generalizada na base aliada do Congresso.

O União Brasil intensificou as cobranças pela entrega da pasta também porque Daniela e Waguinho estão de saída do partido. Nascimento diz ter obtido o reconhecimento do governo de que a bancada da sigla na Câmara não foi contemplada com ministérios na formação do governo.

Daniela inclusive recorreu à Justiça Eleitoral para ter o direito de se filiar aos Republicanos sem correr o risco de ter o mandato reivindicado pelo União Brasil. Por isso, ela passou a ser tratada como uma ministra da cota pessoal de Lula – embora tenha sido nomeada no governo com a expectativa de garantir a fidelidade dos parlamentares do partido pelo qual foi eleita, o que não tem ocorrido.

Nesta terça, após participar de audiência na Comissão de Turismo da Câmara, a ministra afirmou lealdade a Lula, embora esteja na berlinda. Ao ser questionada por jornalistas, Daniela negou a possibilidade de desembarcar da base de Lula. “Não, jamais. Nós somos Lula até o fim”, disse.

Vinculada ao Turismo, a Embratur também passou a ser cobrada pelos deputados do União Brasil. Hoje a agência responsável pela divulgação do turismo no Brasil e no exterior está sob comando de outro aliado do presidente, o ex-deputado federal Marcelo Freixo, que era do PSOL e migrou para o PT. Freixo passou inclusive a ser procurado por parlamentares da sigla, interessados em apresentar emendas para a autarquia.

Mesmo que consiga a mudança no Turismo e na Embratur, há dúvidas na base aliada se o União Brasil vai entregar mais votos favoráveis ao governo na Câmara. Ao ser questionado sobre a adesão às pautas do governo, Elmar afirmou apenas que o arcabouço fiscal foi aprovado com votos favoráveis de 54 dos 59 deputados da legenda.

O partido tem hoje três ministérios – Turismo, Desenvolvimento Regional e Comunicações -, mas virou o principal foco de dificuldades do governo no Congresso. “Não vou obrigar ninguém a se suicidar. Não posso pedir ao Kim Kataguiri, à Rosângela Moro, ao Felipe Francischini, ao Mendonça Filho, que apoiem pautas do governo do PT”, afirmou Elmar.

No processo de acordo do Planalto com o União Brasil, Padilha e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), compareceram na noite desta terça-feira a um jantar com deputados do partido na casa do deputado Marangoni (União Brasil-SP), também com a presença de outros líderes do Centrão.