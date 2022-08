Política Sabatina do ‘Estadão’ com Tarcísio tem nova data

A sabatina promovida pelo Estadão e pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) com o candidato ao governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ganha nova data. O evento, que estava agendado para o dia 18 de agosto, passará para o dia 24 do mesmo mês.

A ordem das entrevistas foi definida anteriormente em sorteio virtual acompanhado por representantes das campanhas dos candidatos. A série de encontros Estadão-FAAP vai ocorrer ao longo deste mês na sede da fundação, na capital paulista. Agora Tarcísio será o último candidato a ser ouvido.

O candidato do PDT, Elvis Cezar, será o primeiro sabatinado, no dia 17 de agosto; no dia 19 será a vez de Fernando Haddad, do PT; o governador Rodrigo Garcia (PSDB) participa da sabatina no dia 19, Vinicius Poit, do Novo, será entrevistado no dia 23 e a série se encerra com a sabatina de Tarcísio, no dia 24.

As sabatinas promovidas pelo Estadão e pela FAAP com os candidatos ao governo de São Paulo contarão com perguntas feitas pela população. Qualquer pessoa pode participar publicando a questão que gostaria que fosse respondida pelos postulantes, seguida da hashtag #SabatinaEstadãoFAAP, no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Se preferir, o interessado pode mandar a pergunta para o candidato por email, informando nome completo e profissão, além da idade: o email é: sabatinaestadaofaap@estadao.com

Dois jornalistas do Estadão e um professor da FAAP farão as perguntas. A equipe da editoria de Política vai fazer a curadoria das questões propostas com a hashtag nas redes sociais e reproduzi-las ao longo das sabatinas, além de apresentar outras questões sobre temas sociais, econômicos e políticos. É possível, também, direcionar os questionamentos a um candidato específico. Basta mencionar o nome do destinatário na publicação.

As sabatinas serão realizadas no Auditório FAAP, com início às 10 horas. Serão quatro blocos, com intervalos de três minutos. Os eventos serão transmitidos pelas plataformas digitais do Estadão, incluindo cobertura e transmissão também pela Rádio Eldorado.