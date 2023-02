Rui Costa trará na quinta-feira mensagem de Lula ao Congresso, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai trazer uma mensagem positiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira, 2, ao Congresso Nacional, na primeira sessão com as Mesas Diretoras eleitas.

De acordo com Padilha, será um pedido para que o Parlamento se junte ao esforço do Executivo para aprovar projetos de interesse do País. “A era de metralhar a oposição, de criar conflito no Congresso acabou”, disse o ministro na cerimônia de posse como deputado federal. Ele ficará afastado do cargo para trabalhar no Palácio do Planalto.

Padilha reiterou que o Executivo precisa de um bom ambiente no Congresso Nacional para aprovar suas duas prioridades, a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal.

“Vamos apresentar até abril um novo marco fiscal por segurança, estabilidade e previsibilidade para investimentos”, declarou o ministro, afastado temporariamente do cargo para tomar posse em mais um mandato de deputado federal. “Precisamos de ambiente econômico seguro e estável”, acrescentou.

De acordo com Padilha, a reforma tributária vai cortar impostos para os mais pobres e simplificar para os empresários interessados em investir.