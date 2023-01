Rui Costa: Hipótese de demissão de ministro da Defesa ‘não tem o menor cabimento’

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, 11, que a hipótese de demissão do ministro da Defesa, José Múcio, “não tem o menor cabimento”. Ele chamou de “fake news” a publicação do deputado federal André Janones (Avante-MG), no Twitter, sobre uma possível saída de Múcio do cargo, e disse que já tem agendas marcadas com o titular da Defesa na semana que vem.

“Não tem o menor cabimento esta hipótese, isso é coisa de quem quer fazer guerra política e fragilizar o ministro, não existe isso. O ministro estava comigo ontem até 22h30 aqui no Palácio. Já fiz várias agendas com ele para esta semana e para a semana que vem. Isso é fake news”, declarou Costa.