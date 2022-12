Rui Costa e Ciro Nogueira se reúnem para discutir transição na Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), e o futuro titular da pasta, Rui Costa (PT), se reuniram em Brasília nesta terça-feira, 13, para discutir a transição entre as gestões. Segundo o petista, o encontro ocorreu em “clima de tranquilidade”.

“A reunião foi bastante positiva e ocorreu em clima de tranquilidade. Uma transição de governo tranquila mostra maturidade de quem está saindo, e de quem chega para a nova gestão”, disse o petista em nota enviada à imprensa. O governador da Bahia ressaltou que ele e Nogueira estão comprometidos com o respeito à institucionalidade.

O encontro aconteceu no gabinete da Casa Civil. Essa é a primeira vez em que Nogueira e Costa se reúnem após a confirmação, na última sexta-feira, 9, do nome do governador baiano para assumir a chefia da pasta no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).