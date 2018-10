Ruas da região têm menos sujeira que no 1º turno

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A forração de ruas com santinhos na véspera da eleição deste domingo foi bem menor que a vista no 1º turno, no início do mês. Em um giro pelas zonas eleitorais nesta manhã, a equipe do LIBERAL encontrou pouco material de campanha dos candidatos.

Na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, os fiscais encontraram santinhos antes da abertura dos portões aos eleitores, às 8h. Mas segundo um dos fiscais ouvidos pela reportagem, o material acabou sendo recolhido pelos próprios fiscais de partido.

Já na Escola Clarice Costa Conti, no Antônio Zanaga, a quantidade de santinhos chegou a incomodar os primeiros eleitores que chegaram ao local, forçando a fiscalização a realizar uma “força tarefa” no recolhimento dos papeis que se acumulavam nas calçadas do lado de fora do colégio.