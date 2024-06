Rosana Valle e Paulo Alexandre se mantêm na liderança da corrida eleitoral em Santos

Os deputados federais Rosana Valle (PL) e Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) seguem liderando os cenários da corrida eleitoral para as eleições municipais de Santos, município do litoral de São Paulo, de acordo com pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 13.

O estudo a revelou que, se as eleições fossem hoje, Rosana Valle estaria numericamente à frente nos dois cenários testados. No primeiro, que incluí o atual gestor da cidade, a deputada lidera com 39,9% das intenções de votos, seguida do prefeito Rogério Santos (Republicanos), com 25,8%, Telma Souza (PT), com 17%, e Débora Camilo (PSOL), com 3,8%.

Sem a concorrência de Rogério, ela está em situação de empate técnico com Paulo Alexandre Barbosa. Enquanto ela pontua com 36%, ele tem 35,5%. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais e para menos. Telma Souza e Débora Camilo se mantêm como últimas colocadas, com 13,9% e 3,6%, respectivamente.

Comparado com os meses anteriores, Rosana Vale tem oscilado para cima. Nas últimas 3 edições da pesquisa, no cenário com Rogério, ela teve 35,7% de aprovação em dezembro de 2023, 36,1% em março, 38,1% em abril deste ano e 39,9% agora.

Já no cenário sem o atual prefeito e com Barbosa na disputa, os números da deputada foram, nas mesmas datas mencionadas, 27,8%, 31,5%, 33% e 36% neste último levantamento..

Rogério Santos oscilou para baixo desde o último estudo. Em dezembro a taxa de intenção de votos para a reeleição do atual prefeito era 24,4%, em março 27% e, em abril 27,1%, contra 25,8% de agora. O mesmo ocorre com Barbosa, que pontuou com 40,2%, 37,8%, 39,8% e 35,5% de intenção de votos ao longo do períiodo.

O Paraná Pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 7 e 12 de junho. A pesquisa possui um nível de confiança é de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07772/2024.