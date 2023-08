Rosa Weber, Lira e Pacheco recebem homenagem do TST

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), receberam hoje a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho (OMJT) de 2023, concedida pela Tribunal Superior do Trabalho (TST). São agraciados quem “de algum modo tenha contribuído com o País”, segundo o TST.

Também receberam a medalha o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), tenente brigadeiro Francisco Joseli Parente, e os ministros Luiz Marinho, do Trabalho, Nísia Trindade, da Saúde, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, e Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU).

Os deputados Cláudio Cajado (PP-BA), relator do arcabouço na Câmara, e André Figueiredo (PDT-CE) também foram agraciados.