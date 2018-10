Rosa Weber diz que eleições ocorreram ‘dentro da mais absoluta normalidade’

Em entrevista a jornalistas na noite deste domingo, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, anunciou a vitória de Jair Bolsonaro (PSL), que disputava o segundo turno com o petista Fernando Haddad.

Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE

Ao confirmar o resultado, a ministra afirmou que as eleições ocorreram “dentro da mais absoluta normalidade”, com “intercorrências próprias e esperadas do processo eleitoral em um País com dimensões continentais” como o Brasil.

“Hoje estamos a dar o último passo dessas três intensas semanas com sabor de muito tempo vivido, que consolidam o trabalho de dois longos anos da Justiça Eleitoral”, disse a ministra.

Ocorrências

Na coletiva, Rosa destacou que não houve relato de prisão de candidatos no segundo turno, que registrou 480 ocorrências com não-candidatos, sendo que destas 236 resultaram em prisão. “No primeiro turno, houve 5 prisões de candidatos, além de 144 ocorrências de prisão de não-candidatos”, lembrou Rosa, que, ao início da sessão, saudou o papel da imprensa nas eleições. “Sem imprensa livre não há democracia”.

Também estavam presentes na coletiva o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, a Advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro do TSE e do STF Edson Fachin, o vice-presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi, o ministro do TSE Tarcisio Vieira de Carvalho, o presidente da Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

Ações

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que a Justiça Eleitoral vai julgar com “celeridade” as ações contra as campanhas de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad que buscam tornar os candidatos inelegíveis e até cassar os registros de suas candidaturas.

“Com relação ao tempo de duração do processo, eu não tenho como dar o prognóstico. Vamos observar o devido processo legal, é o mantra que eu tenho repetido. O devido processo legal é assegurado constitucionalmente. Todas as ações de investigação judicial eleitoral comportam um período de instrução probatória (fase de coleta de provas) e o nosso corregedor, na condução do processo, vai aferir a necessidade das provas que demandarão maior ou menor tempo”, disse a presidente do TSE.

“Vamos dar o encaminhamento célere que a Justiça Eleitoral costuma dar a todos os processos que lhe são submetidos”, completou a ministra.

Indagada se uma eventual difusão de fake news pode levar à cassação da chapa de Jair Bolsonaro, Rosa respondeu: “Vamos esperar que os fatos aconteçam. E quando aconteceram, se acontecerem, a Justiça Eleitoral dará a devida resposta no campo adequado, que é o jurisdicional.”