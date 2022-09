Rosa Weber divulga pauta de julgamentos da Corte para setembro

Recém-empossada, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, divulgou nesta terça-feira, 13, a pauta de julgamentos da Corte para setembro.

Na primeira sessão com Rosa na presidência, na próxima quarta-feira, 14, os ministros devem julgar ação contra suposta omissão da União em repassar recursos de cerca de R$ 1,5 bilhão para o Fundo Amazônia e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima). Também avaliam se a indenização por desapropriação por necessidade pública deve ser paga em dinheiro ou entrar na fila dos precatórios.

Na próxima quinta-feira, 15, o tribunal julga alterações na lei que permitem a oferta de serviços interestaduais de ônibus sem licitação, apenas por autorização. As alterações beneficiam empresas como Buser e Flixbus, mas são criticadas pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiro (Anatrip).

No mesmo dia, o plenário julga ação contra o dispositivo do Estatuto da Juventude que garante gratuidade nos ônibus interestaduais a jovens de baixa renda.

No dia 21 de setembro, a Corte analisa embargos de declaração opostos nas ações que tratam da proibição, da exploração, da produção e da comercialização do amianto no Brasil.