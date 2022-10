Rosa Weber chega para votar em Brasília

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, chegou na tarde deste domingo para votar na Escola Parque, em Brasília. A expectativa é de que a ministra dê uma declaração curta à imprensa após registrar seu voto na urna.

Rosa Weber vai aguardar os resultados da votação em primeiro turno no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao lado de ministros da corte eleitoral e de outros membros do STF, além de autoridades como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, chamou as principais autoridades do País para acompanhar a apuração in loco, em meio aos reiterados ataques à lisura das urnas e do processo eleitoral do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).