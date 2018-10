Rosa Weber acompanha apuração ao lado de outros ministros do TSE

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, está reunida neste momento no gabinete da presidência do TSE, acompanhando a apuração de votos ao lado de outros integrantes da Corte Eleitoral. O TSE pretende divulgar o resultado matemático das eleições presidenciais por volta de 20h30, mas o horário pode ser antecipado dependendo da velocidade com que os votos sejam apurados.

Por volta das 18h25, o sistema do TSE informava que 56,82% dos votos da disputa pelo Palácio do Planalto já foram apurados. A informação completa com os votos de Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), no entanto, só será divulgada a partir das 19h, depois que for concluída a votação em todo o território nacional.

Rosa vai comandar uma coletiva de imprensa mais tarde, assim como fez no primeiro turno. A ministra tem andado escoltada por agentes policiais depois que se tornou alvo de ameaças durante a campanha.

A segurança no edifício-sede do tribunal também foi reforçada neste domingo. O Detran isolou parte das vias que contornam o TSE e proibiu o estacionamento de veículos na área externa do tribunal.

Acesso

Rosa também autorizou as coligações de Fernando Haddad (PT/PC do B/PROS) e de Jair Bolsonaro (PSL/ PRTB) a acessarem quaisquer salas e espaços físicos do tribunal neste domingo.

A coligação de Bolsonaro (intitulada “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”) pediu ao TSE que pudesse indicar até cinco representantes para acompanhar a totalização de votos, o que foi prontamente atendido por Rosa Weber. A coligação de Haddad pôde indicar a mesma quantidade de pessoas.