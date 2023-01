Rosa, Toffoli, Barroso, Lira e Veneziano estão em reunião de Lula e governadores

A cúpula dos Três Poderes acompanha a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com governadores, que acontece neste momento no Palácio do Planalto. O encontro foi convocado após os atos golpistas vistos em Brasília neste domingo, 8, e tem a participação da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber; do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), além dos ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, do STF. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também marca presença.

As autoridades estão reunidas na Sala do Suprema do Palácio do Planalto, mesmo local que sediou, na última sexta-feira, a primeira reunião ministerial do governo. Ainda não há notícia de eventual presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Estão presentes os seguintes governadores, de acordo com a assessoria de imprensa da Casa Civil:

– Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia;

– Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte;

– Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro;

– Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás;

– Carlos Brandão (PSB), do Maranhão;

– Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo;

– Fábio Mitidieri (PSD), de Sergipe;

– Elmano de Freitas (PT), do Ceará;

– Wilson Lima (União), do Amazonas;

– Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins;

– Gladson Cameli (PP), do Acre;

– Mauro Mendes (União Brasil), de Mato Grosso;

– Antonio Denarium (PP), de Roraima