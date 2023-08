Rosa pede à PGR parecer sobre investigação de Zé Trovão por ‘ameaça’ a Lula

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação sobre a conduta do deputado Marco Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, por supostas ‘manifestações de violência política e de intolerância democrática’ contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A solicitação foi feita pelo deputado Zeca Dirceu, que solicita investigação sobre supostos crimes de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime e violência arbitrária.

O envio de representações à PGR é um procedimento de praxe no STF. Cabe ao Ministério Público Federal opinar sobre a deflagração de investigações. No caso em questão, o parecer deve ser elaborado pela Procuradoria-Geral da República em razão de envolver um deputado, que tem foro por prerrogativa de função.

Assim, o órgão chefiado por Augusto Aras deverá analisar as declarações de Zé Trovão em vídeo gravado no dia 21 de julho. Nele, o deputado afirma: “Ô Lula, seu bandido, seu ladrão! Você é um bandido, um ladrão! Descondenado, que a justiça nesse Brasil que não vale nada te deu salvo conduto pra você sentar numa cadeira presidencial hoje. Bandido bom é bandido na cadeia ou no caixão”.

Zé Trovão se tornou um personagem conhecido em meio aos atos antidemocráticos do 7 de Setembro de 2021. Ele chegou a tomar posse usando tornozeleira eletrônica, em razão de restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes no bojo da investigação. Antes, ele chegou a passar meses foragido e acabou preso, mas depois colocado em regime domiciliar.