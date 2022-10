Política Ronaldo Caiado, do União Brasil, é reeleito governador do Goiás

Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi reeleito neste domingo, 2, governador de Goiás para os próximos quatro anos, em vitória no primeiro turno. Com 99,15% das urnas apuradas, às 21h04, o Caiado havia recebido 1.790.258 votos, o que representa 51,75% dos votos válidos. A vitória no primeiro turno já era estimada por pesquisas eleitorais.

O segundo candidato mais votado foi Gustavo Mendanha, com 872.705 votos. O terceiro colocado, Major Vitor Hugo, somou 513.067 votos.

Médico, Caiado tem uma carreira política de mais de três décadas. Já concorreu até mesmo a presidente. Em 2018, no segundo turno, chegou a pedir votos para Jair Bolsonaro (PL) na disputa ao Planalto, mas rompeu com o presidente, que indicou o deputado federal Vitor Hugo (PL) para a disputa majoritária no Estado.