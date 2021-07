Rogério Marinho tem alta de hospital após angioplastia para instalação de stent

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, recebeu alta às 17h deste sábado (17) do Hospital Sobrasa, em Teixeira de Freitas, na Bahia, onde estava internado desde ontem para realização de cirurgia no coração. Ele sentiu mal-estar enquanto se deslocava para Porto Seguro para passar férias com a família e precisou fazer angioplastia para a colocação de stent na última madrugada.

O primeiro atendimento ocorreu no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, onde exames constataram obstrução arterial. A transferência para Teixeira de Freitas foi feita por volta de 23h em caráter de urgência. Marinho passa bem e fará repouso na cidade para recuperação