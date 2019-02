Rodrigo Maia tem reuniões na PGR e no TCU nesta segunda-feira

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne nesta segunda-feira, dia 11, com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e, durante a tarde, com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio. As pautas dos encontros não foram divulgadas.

Em entrevista ao Broadcast, Maia ameaçou deixar o TCU sem verba se o órgão legislar sobre a lei Kandir.

“Se o TCU legislar, vai entrar em guerra com o Congresso. Vamos acabar com o poder do TCU, se eles fizerem uma lambança dessas. Isso não será aceito de forma alguma pelo Legislativo. Eles vão levar um troco grande. A gente tira o orçamento deles. Vai ser coisa pesada, não tem brincadeira com esse negócio, não”, disse.