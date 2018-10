Rodrigo Janot declara ‘por exclusão’ voto em Haddad

O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot anunciou, neste sábado (27), véspera do segundo turno da eleição, que, ‘por exclusão’, vai votar no candidato Fernando Haddad (PT). Ele negou qualquer vinculação política e não mencionou o nome de Jair Bolsonaro (PSL) em publicação feita no Twitter.

“Já fui chamado de petista e antipetista. Já fui psdebista (apoiador do PSDB) e anti também. Houve muita especulação sobre meu interesse eleitoreiro na minha atuação profissional. Nada se comprovou. Agora, não posso deixar passar barato discurso de intolerância e etc. Por exclusão, voto em Haddad”, anunciou pela rede social.

Como procurador, Janot denunciou no Supremo Tribunal Federal a cúpula do Partido dos Trabalhadores e outras legendas por organização criminosa no âmbito da Operação Lava Jato. Ele também ganhou visibilidade ao apresentar as duas denúncias contra o presidente Michel Temer, no ano passado.