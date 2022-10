Rodrigo Garcia vota em Bolsonaro e Tarcísio e diz que foco agora é na transição

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), votou neste domingo, 30, na escola estadual Professor Ceciliano José Ennes, no Itaim Bibi, na capital paulista. Após o voto, que reafirmou terem sido no presidente Jair Bolsonaro (PL) e no candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, Garcia disse que seu foco até o dia 31 de dezembro é governar o Estado e preparar a transição. “Meu foco é fazer a transição e passar o bastão no dia 1.° de janeiro para o governador eleito”, disse o tucano.

Sobre a decisão de tornar o transporte público gratuito para garantir o voto, Garcia questionou a razão da nova diretriz. “Toda decisão na gestão pública você precisa avaliar os impactos”, disse ele, sobre a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Ele ponderou o motivo de se fazer isso “nessas eleições, e não nas eleições anteriores.

Sobre a região da Avenida Paulista, que a Justiça reservou para o vencedor da disputa presidencial neste domingo, Garcia disse espera uma comemoração “democrática, sem vandalismo, sem brigas”. O governador afirmou que irá acompanhar a apuração dos votos no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.