Rodrigo Garcia não vai a evento que constava na agenda de Simone Tebet

Candidata do MDB à presidência, a senadora Simone Tebet (MS) divulgou uma agenda de campanha neste sábado, 1º, com o governador Rodrigo Garcia (PSDB), mas o tucano não compareceu ao evento, que acontece na quadra da escola de samba Caprichosos do Piqueri, na capital paulista.

Segundo a assessoria da campanha de Garcia, o governador tinha outra ação de campanha no mesmo horário e não foi convidado para o ato. Já a assessoria de Tebet disse que foi informada pela campanha de Garcia que o tucano estaria presente, assim como o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB).

No local, cabos eleitorais da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Aline Cardoso, vestindo vestindo camisetas com o nome de Tebet, cadastraram todos os presentes. Faixas e cartazes com o rosto de Simone, Nunes, Garcia e Edson foram espalhados pela quadra da escola de samba.

Apesar de ser do PSDB, a vice de Tebet, senadora Mara Gabrilli, fez campanha separada de Garcia em São Paulo e esteve com o governador em poucas agendas.

Apesar da forte presença da candidata do Estado, Simone Tebet e o atual governador estiveram juntos em apenas quatro ocasiões durante a campanha, entre elas em uma visita ao Centro de Tradições Nordestinas (CTN), na zona norte de São Paulo, e nos lançamentos das candidaturas de Baleia Rossi e José Serra, em Ribeirão Preto e na capital, respectivamente.