Política Rodrigo Garcia critica governo federal e quer revisão do pacto federativo

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, criticou o governo federal quanto ao repasse de verbas para os estados e municípios. Para ele, é preciso haver uma revisão do pacto federativo, porque “o governo federal vai tirando o dinheiro federal dos investimentos e vai deixando nas costas dos governadores e prefeitos”.

Garcia afirma que se o percentual do repasse enviado ao estado fosse maior, seria possível investir mais em projetos habitacionais. “Estamos num país onde esse pacto precisa ser revisto para que a gente estabeleça prioridades e habitação é uma delas para que a gente possa minimizar o problema do déficit habitacional”, pontua.

Ele reclama que, em 2021, São Paulo enviou R$ 716 bilhões em impostos federais recolhidos no estado para Brasília, mas não recebeu o suficiente. “São Paulo mandou ano passado 42% do que o Brasil arrecada e voltou 46%. Se voltasse um pouco mais, teríamos grande parte de nossos problemas resolvidos”, enfatiza.

O governador inclusive cita que a escolha do ex-secretário de saúde da capital paulista Edson Aparecido (PSDB) para o Senado tem como principal motivo colocar o assunto em pauta no Congresso. “Por isso que convidei o Edson Aparecido para ser meu candidato ao Senado, para que possa ser senador por São Paulo e lutar pelo pacto federativo e também por verba do SUS [Sistema Único de Saúde]”, justifica.