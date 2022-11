Rodovias no Rio de Janeiro estão liberadas de bloqueios bolsonaristas

As rodovias do Estado do Rio de Janeiro estão livres dos bloqueios e interdições promovidos por grupos antidemocráticos bolsonaristas. Não há intercorrências, de acordo com boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A rodovia Dutra (BR-116) foi a última a ser desocupada. Até as 5 horas, informou a PRF, havia manifestantes.

A faixa da direita chegou a ser interditada em Barra Mansa (km 281), mas o trânsito fluiu normalmente pela esquerda. O fluxo também seguiu em Itatiaia (km 310), onde cerca de 30 pessoas se aglomeraram no acostamento.

As estradas fluminenses tiveram, nos últimos dias, bloqueios com pneus incendiados, como aconteceu no Trevo de Manilha, impedindo o trânsito na Rio-Magé e na Niterói Manilha.

Com as rodovias liberadas, as viações retomaram, ao longo da madrugada, a venda de passagens da Rodoviária Novo Rio.