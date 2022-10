Política RO: Jaime Bagattoli (PL) é eleito senador com 35,82% dos votos

O candidato Jaime Bagattoli (PL) foi eleito senador pelo Estado de Rondônia com 35,82% dos votos válidos após 99,02% das urnas apuradas. Na sequência vieram Mariana Carvalho (Republicanos) com 32,08% e Jaqueline Cassol (PP) com 12,70%.

Em 2022, os 26 Estados e o Distrito Federal elegem apenas um senador por unidade federativa. O Senado é composto por 81 parlamentares. Já nas eleições de 2026, cada unidade federativa elegerá dois senadores.