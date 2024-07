Rio: Paes mantém liderança e supera 50% nos principais cenários de 1° e 2° turnos, diz Quaest

A disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro segue sem muitas surpresas, de acordo com a segunda rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 24. O atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), continua sendo o candidato favorito, com 52% das intenções de voto em um cenário que leva em conta os cinco principais pré-candidatos na cidade. Na última pesquisa, em junho, o prefeito tinha 51%.

Na sequência, aparecem os brancos/nulos e os que não pretendem votar, que juntos somam 15% da população. O número caiu se comparado com o levantamento anterior, de junho, quando ficou em 20%, mas o grupo continua ocupando o “segundo lugar” da pesquisa.

Depois, vem o Delegado Ramagem (PL), que teve uma variação positiva, dos 11% para os 14% do levantamento anterior para o de agora. Tarcísio Motta (PSOL) também viu uma oscilação, indo dos 8% para os 10%. Rodrigo Amorim (União Brasil) foi dos 3% para os 4% nesta rodada. Marcelo Queiroz (PP) manteve os 2%, mesmo porcentual do levantamento anterior.

Em um provável segundo turno, Paes venceria Ramagem com 62% dos votos contra 25% do delegado, e também derrotaria Tarcísio Motta, com 57% dos votos contra 24% do deputado. Sem Paes, Tarcísio e Ramagem empatam com 32% em um segundo turno.

A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob o número RJ-03444/2024. A coleta foi realizada entre os dias 19 a 22 de julho, com eleitores do Rio de Janeiro de 16 anos ou mais. Foram 1.104 entrevistas presenciais e a margem de erro estimada é de 3 pontos porcentuais. O nível de confiança é de 95%.