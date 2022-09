Ricardo Salles derruba moto de entregador ao sair de evento em São Paulo

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles derrubou a moto de um entregador de comida e saiu sem prestar assistência. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 1º, em São Paulo.

O ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL), candidato a deputado federal pelo mesmo partido, saía de uma palestra sobre “sustentabilidade e agronegócio” na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Do lado de fora da instituição, estudantes se manifestavam contra a presença dele no local. Ao deixar o estacionamento, Salles atingiu o veículo de um entregador, que não ficou ferido. Alunos relataram detalhes do momento à reportagem. Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o ocorrido.

Uma estudante da ESPM afirmou que integrantes da bateria da universidade tentavam atrapalhar a palestra fazendo barulho na rua. Como o evento com o ex-ministro era fechado, os alunos ficaram do lado de fora. “A Bateria ESPM se manifestou fazendo samba para atrapalhar a palestra e a rua da faculdade foi tomada por alunos. Ricardo saiu pelo portão de trás da faculdade em alta velocidade e derrubou a moto de um entregador”, afirmou Bruna Cunha, estudante do curso de Audiovisual.

Segundo o relato de outra aluna, houve um bate-boca entre a equipe de Salles e os manifestantes. De acordo com a estudante de Mídias Sociais, ele chegou por volta das 20h com o carro vermelho que aparece no vídeo e uma van branca com apoiadores. A banda começou a tocar por volta das 21h na entrada da ESPM e depois se dirigiu à garagem de saída. A equipe de Salles, disse a aluna, estava do outro lado da grade da garagem e começou a filmar os manifestantes, quando teve início um bate-boca entre os estudantes e os apoiadores do ex-ministro, que buscaram outra saída da garagem. Foi nesse momento que o carro de Salles atingiu o motoboy.

Procurada, a ESPM confirmou a palestra de Ricardo Salles na noite de quinta-feira, mas afirmou ter apenas cedido o espaço, não promovido o evento. “O debate não foi uma iniciativa da ESPM e não contou com a participação de diretores ou de professores da escola. A ESPM é uma instituição apartidária, que incentiva e defende a diversidade de ideias e opiniões”, diz a nota da instituição. A reportagem não conseguiu contato com o ex-ministro, mas ele se manifestou via redes sociais, dizendo ter sido hostilizado.

O que diz Ricardo Salles

O ex-ministro usou as redes sociais para se defender e disse que foi atacado pelos estudantes da ESPM, classificados por ele como “maconheiros pró-democracia”. Salles publicou um vídeo que mostra a van de sua equipe sendo atacada por manifestantes e uma imagem do vidro de seu carro depredado.

Ele afirmou, ainda, que voltou ao local para falar com o motorista da moto, mas não explicou se vai arcar com o possível prejuízo gerado pela batida. Vídeos mostram que pelo menos a parte traseira da moto foi comprometida.

“Horda de bárbaros atacou nossa comitiva ontem. Jogaram pedras, chutaram carro e quebraram pára-brisa. Na confusão, um dos carros derrubou uma moto quase parada. Falamos mais à frente com o rapaz, que nada sofreu. E a moto, nada de grave. Turma ‘maconheiros pró-democracia'”, publicou Salles.