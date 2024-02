Ricardo Cappelli é nomeado presidente da ABDI

O governo federal nomeou Ricardo Cappelli presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que está sob o comando do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. O decreto com a nomeação foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira, dia 2. Antes, Cappelli era secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na gestão de Flávio Dino, agora nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. O anúncio da nova tarefa entregue a Cappelli no governo foi feito semana passada por Alckmin.