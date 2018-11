Revista ‘Time’ inclui Bolsonaro em enquete sobre personalidade do ano

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil

A revista norte-americana Time incluiu o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) em uma enquete que vai ajudar a decidir quem é a personalidade do ano, que estampa a tradicional capa da edição de dezembro da publicação.

Na votação, que ocorre no site da revista, o brasileiro disputa com outros 54 nomes dos mais variados campos, entre eles os presidentes Donald Trump (EUA) e Xi Jinping (China), o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, os cantor Kanye West, a duquesa Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, e os mergulhadores tailandeses que resgataram um grupo de meninos em uma caverna da Tailândia, em julho.

Apesar de abrir votação, a Time adverte que a escolha final recai sobre os editores da revista e que a enquete “provê informações relevantes sobre a opinião pública, dando aos leitores uma chance de influenciar na escolha”. Em 2017, a publicação escolheu o movimento #MeToo, que denunciou nas redes sociais casos de assédio e abuso sexual, como personalidade do ano.

No momento da publicação desta matéria, a votação era liderada pelo grupo pop sul-coreano BTS. Bolsonaro estava em antepenúltimo lugar na lista.