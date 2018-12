Reunião de novos ministros na 4ª feira vai tratar de metas, diz Osmar Terra

O futuro ministro da pasta de Cidadania e Ação Social, Osmar Terra (MDB-RS), afirmou que na próxima quarta-feira, dia 19, uma reunião entre os ministros nomeados e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, irá tratar sobre metas e organograma. A declaração foi feita nesta segunda-feira,17, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), local da transição do novo governo.

Terra disse que por enquanto não há secretário para anunciar. “Falar de organograma, sim, os secretários necessariamente não vão estar definidos ainda, mas cronograma tem que ter, tem que ter uma ideia do que fazer”, afirmou o futuro ministro.