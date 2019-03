Reunião com Trump será grande oportunidade para retomar laços, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite deste sábado, 9, em sua conta no Twitter que irá no dia 19 de março para os Estados Unidos, onde vai encontrar-se com o presidente americano Donald Trump. “Será uma grande oportunidade de retomar os fortes laços entre nossas nações na busca de um ocidente com liberdade e prosperidade. Temos muito a somar!”, escreveu o presidente brasileiro.

No tuíte, Bolsonaro afirma: “No próximo dia 19/03 embarco para os EUA, onde, dentre outros compromissos, me encontrarei com o Presidente @realDonaldTrump.”

A reunião com Trump havia sido confirmada na sexta-feira à noite pela Casa Branca em comunicado oficial.