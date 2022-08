Resultado da pesquisa Ipec deixa em aberto decisão em 1º turno, diz cientista

O resultado da pesquisa Ipec, divulgado nesta segunda-feira, 29, pela TV Globo, deixa em aberto se a eleição presidencial será resolvida em primeiro ou segundo turno.

Apesar do cenário de estabilidade apontado pelo levantamento, os números da avaliação do governo mostram uma tendência de alta de Jair Bolsonaro (PL), o que pode levar a disputa a ser decidida em outro momento. A avaliação é do cientista político Cláudio André de Souza.

“Os dados mostram estabilidade do cenário, o que quer dizer que as sabatinas, o debate presidencial de ontem (domingo), ainda não mostraram impacto. Precisamos entender se será uma eleição a ser decidida no primeiro ou no segundo turno”, disse o cientista em entrevista ao Broadcast Político.

O especialista afirmou ainda que um segundo turno pode beneficiar Bolsonaro porque daria a ele mais tempo para melhorar a avaliação do governo. “(O segundo turno) pode dar um fôlego para gerar o impacto maior dessa recuperação de Bolsonaro, quanto à diminuição da avaliação negativa, e isso pode se tornar intenção de voto.”

Para Cláudio André, no entanto, a questão é entender se o presidente vai conseguir recuperar, a pouco mais de um mês da eleição, o tamanho político que tinha em 2018.