Brasil e Mundo Responsabilidade de fiscalização da Enel é do governo do Estado, afirma Boulos em sabatina

Nas críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse que a Enel deveria ser fiscalizada pelo Estado. “O Tarcísio fala, fala e fala, mas a responsabilidade de fiscalização da Enel é da Arcesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo), com todos os conselheiros, inclusive o presidente, indicados por Tarcísio”, disse Boulos.

Ele ressaltou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem integrantes indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “A agência reguladora federal, com presidente indicado pelo Bolsonaro, tem que garantir a caducidade, a retirada de contrato da Enel. O ministro de Minas e Energia cobrou isso dela após ter falado comigo no sábado (12)”.

“Agora, quem tem que fiscalizar se a Enel está fazendo as coisas ou não é a Arcesp. A Arcesp é estadual e ninguém comenta”, criticou o candidato do PSOL.

Lula

Boulos também explicou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele se dispõe a renovar o contrato com a Enel. Ele afirma que Lula só renovaria o contrato se a Enel fizesse os investimentos prometidos. “O presidente não estava nem mal informado e nem equivocado. Se recuperar a fala completa do presidente, ele se dispôs a discutir a renovação se a Enel fizesse os investimentos que não fez. A Enel não fez os investimentos e sequer cumpriu o acordo que tinha feito desde o apagão de novembro do ano passado”.

“Essa tentativa de jogar responsabilidade para o governo federal não cola. O responsável é Ricardo Nunes, que não fez a poda de árvores, é Tarcísio, que não botou a Arcesp, responsável legal para fiscalizar a Enel no seu descumprimento do contrato, e a Enel”, disse Boulos.

Guilherme Boulos está sendo sabatinado, na manhã desta quinta-feira, 17, por uma hora, após o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), cancelar sua participação no debate da Folha de S.Paulo, em parceria com o UOL e RedeTV.