Renato Casagrande (PSB) toma posse como governador do Espírito Santo

Acabou de tomar posse como governador do Espírito Santo o candidato do PSB na disputa de 2018, Renato Casagrande. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa do Espírito Santo no início da tarde desta terça-feira, 1º, com a diplomação de Jacqueline Moraes como vice-governadora.

Às 16h está prevista uma solenidade de abertura da gestão de Casagrande como governador. O evento acontecerá na sede do governo estadual, o Palácio Anchieta, do qual Paulo Hartung (sem partido) se despede.