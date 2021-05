Renan: Convocação é para dizer a este maluco (Pazuello) que pare de delinquir

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que a reconvocação do ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello tem um “efeito pedagógico para que este maluco pare de delinquir e aglomerar pessoas”. “Isso tem acontecido (apesar) da morte de milhares de brasileiros e não pode continuar a acontecer”, afirmou em entrevista coletiva após o encerramento da sessão da CPI que ouviu nesta quinta-feira (27) o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.

No último domingo (23), Pazuello apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro em comício realizado no Rio de Janeiro, ainda que o regimento das Forças Armadas proíba a participação de oficiais da ativa em eventos político-partidários.

Segundo o relator, a aglomeração realizada, após depoimento de Pazuello à CPI, é um “desrespeito” aos trabalhos da Comissão. “O presidente da República continua a fazer as mesmas coisas que fazia, diferentemente do que acontece no mundo”, afirmou Calheiros. “Ontem aprovamos a convocação do ex-ministro Pazuello. Se for necessário mais adiante demonstrar algumas contradições em função da estratégia que utilizou no seu depoimento, vamos fazer isso”, completou.