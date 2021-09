Renan Calheiros diz ainda não saber quais requerimentos serão votados hoje

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Renan Calheiros, disse, durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 31, não saber quais requerimentos serão votados no colegiado na sessão de hoje. “Não sei. Nós vamos votar alguns requerimentos que estão pendentes e que serão fundamentais para lastrear os últimos dias da investigação”, disse o senador.

Nesta manhã, o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), garantiu ao motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, o direito de não comparecer à CPI da Covid, o que acabou gerando uma reviravolta na agenda do colegiado, que também tentou – sem sucesso – agendar a oitiva da diretora-presidente da VTCLog, Andréia Lima. Sem depoentes no dia, o presidente da Comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que a reunião seria dedicada à votação de requerimentos.