Relator diz que PL sobre emendas deve ser votado até 1ª quinzena de novembro

O relator do orçamento de 2025, senador Angelo Coronel (PSD-BA), afirmou que a sua expectativa é de que o projeto de lei (PL) sobre as emendas parlamentares seja votado até a primeira quinzena de novembro nos plenários da Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

A declaração ocorreu nesta terça-feira, 22, após uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em Brasília. Na ocasião, Coronel disse que pretende fechar acordo sobre o assunto até a quarta-feira, 23, e protocolar a proposta até a segunda-feira que vem.

“A ideia é que seja aprovado nas duas Casas até a 1ª quinzena do mês que vem”, declarou Coronel.

Depois do encontro com Lira, Coronel disse que deve se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no fim da tarde. “Ao final da tarde, estarei com ele (Pacheco) para passar, já, algumas diretrizes definidas aqui hoje com o Arthur Lira”, disse.

Coronel acrescentou: “conversamos também com a Casa Civil, eles vão mandar alguns incrementos para o PLP. Com isso, ajustando o texto, a gente protocola no mais tardar na segunda-feira.”