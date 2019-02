Rede questiona indicação de Flavio para Mesa do Senado; requerimento é indeferido

O líder da Rede Sustentabilidade, senador Randolfe Rodrigues (AP), apresentou requerimento para questionar a indicação do PSL para a Terceira-Secretaria da Mesa Diretora, que foi eleita nesta quarta-feira, 6. Isso porque o PSL indicou o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) para ocupar o cargo na Comissão.Diretora da Casa.

Para Randolfe, por ser filho do presidente Jair Bolsonaro, seria questionável que Flavio ocupasse o cargo. “Não me parece de bom senso ter na Mesa Diretora alguém em linha consanguínea com o presidente”, justificou. Em razão disso, Randolfe solicitou que a votação da indicação de Flavio Bolsonaro fosse feita de forma separada em relação à chapa.

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), saiu em defesa do colega de bancada. “Não há nada de ilegal e a indicação do partido foi unânime”, afirmou. Flávio também pediu a palavra para rebater Randolfe em tom cordial. “Não há nenhum impedimento constitucional, legal ou ético para a indicação”, disse o filho do presidente da República.

Apesar do requerimento apresentado em Plenário, Randolfe participou do acordo, junto ao presidente Davi Alcolumbre, que definiu a chapa única com uma vaga para o PSL.