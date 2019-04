Recurso de Lula, Previdência e Mourão pautam discussões no Twitter

O noticiário político desta terça-feira, 23, influencia os debates que acontecem no Twitter brasileiro. Têm destaque na rede social o julgamento de recurso apresentado pela defesa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara que pode votar o parecer sobre a reforma da Previdência e os ataques do vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) ao vice-presidente Hamilton Mourão.

O julgamento do recurso de Lula no Superior Tribunal de Justiça (STJ) opôs simpatizantes do ex-presidente, que postaram a hashtag #LulaLivreJá, aos críticos do petista, que compartilharam #LulaNaCadeia.

O deputado Leonardo Monteiro (PT-MG) questionou o processo que levou Lula à prisão. “As provas de que Lula transformou o Brasil estão por todos os cantos. Para as outras acusações, não há crime, não há prova”, tuitou. Já a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) engrossou o segundo grupo e disse que “Lula pode ir para o regime semiaberto daqui a 3 meses se o STJ reduzir sua pena!”

A reunião da CCJ da Câmara passou a integrar a lista dos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro por iniciativa de usuários defensores da reforma da Previdência. A expectativa é que o parecer da reforma seja votado hoje na comissão.

“As contas públicas precisam ser ajustadas urgentemente, sob pena de, num futuro próximo, estarmos debatendo se é melhor demitir servidores públicos ou pagar 30% dos seus salários para mantê-los – como ocorreu na Grécia, em 2013”, tuitou o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), impulsionador da #BrasilExigeReformaCCJ.

O sobrenome do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também figura com destaque no ranking dos assuntos mais comentados. O vice protagonizou nos últimos dias um embate com o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) nas redes sociais.