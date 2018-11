Reconduzido, Bivar terá reunião com parlamentares do PSL no dia 21 de novembro

O deputado federal eleito Luciano Bivar (PE), reconduzido nesta sexta-feira, 16, à presidência do PSL, vai se reunir em Brasília na quarta-feira, 21, com os outros 51 deputados e os 4 senadores eleitos pela sigla para a próxima legislatura.

Será o primeiro encontro da bancada para alinhar o posicionamento da sigla em relação ao Executivo e às demandas do Legislativo.

Bivar conta ainda com o apoio de parte da legenda para se lançar como candidato à presidência da Câmara. Porém, o nome dele não é consenso e há um movimento para esvaziar sua campanha ao posto.

Antes do encontro com os parlamentares, Bivar deve se reunir com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, para discutir os caminhos do partido no Congresso e levar as demandas da sigla.