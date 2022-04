Política Recém-chegado ao PV, Bacelar é o novo líder do partido na Câmara

O deputado João Carlos Bacelar Batista (BA), que deixou o Podemos, foi escolhido na quarta-feira, 6, como novo líder do PV na Câmara. Recém-filiado ao partido, Bacelar afirma que, como líder da legenda, seu principal objetivo será “barrar a produção de leis que implicam no retrocesso ambiental no quadro já existente”.

Além disso, o parlamentar diz, conforme nota divulgada por ele, que se comprometerá a articular com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), a inclusão de projetos que garantam a segurança alimentar do brasileiros que vivem na linha da pobreza, a recuperação das bacias fluviais para conter a crise hídrica e energética no País e o uso excessivo de agrotóxicos.

A bancada do PV é formada pelos deputados Aliel Machado (PV-PR), Júlio Delgado (PV-MG) e Sérgio Toledo (PL-AL).