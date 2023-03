Receita envia ao MPF documentos sobre apreensão de joias de Bolsonaro e Michelle

A Receita Federal entregou as informações requisitadas pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre as joias milionárias apreendidas com a comitiva do Ministério das Minas e Energia do governo Bolsonaro no aeroporto de Guarulhos em outubro do ano passado.

O órgão havia pedido ontem 20 dias para organizar os dados, mas a entrega foi acelerada.

A partir do material recebido, os procuradores vão definir os próximos passos. Não há prazo para a conclusão dessa análise. O procedimento tramita em sigilo na Procuradoria em Guarulhos.

O MPF afirma que, inicialmente, recebeu apenas um ‘relato simples’ sobre a apreensão e avisou que precisava de todas informações disponíveis. Na prática, os procuradores dependiam dos documentos reunidos pela Receita Federal para começar o trabalho.

O Ministério Público Federal também informou que a Receita Federal não havia reportado o caso. A apreensão aconteceu em outubro de 2021. A denúncia, chamada de notícia de fato, só foi formalizada na última sexta-feira, 3, depois que o Estadão revelou a apreensão.

Como não existe uma investigação instaurada no MPF, os pedidos de informação estão sendo feitos informalmente, porque não há meios para notificações oficiais.

Se o MPF decidir abrir uma investigação, é possível que ela corra em conjunto com o inquérito que já está em curso na superintendência da Polícia Federal em São Paulo.