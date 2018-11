Reajuste do Judiciário terá efeito cascata certamente, diz Witzel

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse nesta quinta-feira, 8, em Brasília, que o reajuste de 16,38% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) certamente provocará um “efeito cascata” nas contas públicas de todo o País.

“Terá efeito cascata, certamente. Nós vamos fazer um cálculo lá (no Rio de Janeiro), quer dizer, na verdade o governador Pezão, eu ainda não sou o governador em exercício”, disse Witzel a jornalistas, antes de se encontrar no STF com o presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli.

Indagado se não está preocupado com o impacto do reajuste nas contas públicas do Rio, o governador eleito respondeu: “Não sei, não fiz os cálculos ainda, realmente não fiz os cálculos ainda.”