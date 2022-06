Política Randolfe protocola pedido para abertura da CPI do MEC

O líder da oposição no Senado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou nesta terça-feira, 28, o requerimento para abertura da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI), que investigará o “gabinete paralelo” no Ministério da Educação (MEC) comandado pelo ex-ministro da Educação o pastor Milton Ribeiro.

Para abertura de uma CPI no Senado são necessárias 27 assinaturas. Na sexta-feira, 24, Randolfe informou que esperaria ter no mínimo 30 assinaturas para protocolar o requerimento. Desta forma, segundo ele, a comissão teria mais robustez para realizar a oitiva. O parlamentar atingiu a expectativa das 30 assinaturas e apresentava, por voltas das 12h30, o requerimento à Mesa Diretora do Senado.

O pedido da oposição para a CPI do MEC começou a circular em março, após o Estadão revelar o caso.