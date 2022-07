Randolfe cita ataques a atos petistas e diz que “bombinhas não intimidarão”

Coordenador da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) reagiu aos recentes ataques sofridos pela campanha petista em atos públicos. Em evento que acontece em Diadema, região metropolitana do Estado de São Paulo, o senador afirmou que a militância petista não vai se intimidar pelos ataques.”Não venham jogar bombinhas, que bombinhas não intimidarão o povo brasileiro”, afirmou.

Como mostrou o Broadcast Político, além do caso de Minas Gerais, quando um drone despejou um líquido malcheiroso em apoiadores do PT, em evento no Rio de Janeiro, uma bomba caseira com fezes foi lançada contra o público. O pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, também estava presente.