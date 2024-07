Ramagem é oficializado à prefeitura do Rio após receber apoio tímido de Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi oficializado nesta segunda-feira, 22, como o nome do PL que vai disputar a prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais deste ano. Ramagem foi mantido como pré-candidato do partido, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após vir à tona a gravação de uma reunião em que o ex-chefe do Executivo discute um plano para anular o inquérito das “rachadinhas” – investigação que fechou o cerco a Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O diretório do PL no Rio de Janeiro confirmou Ramagem após a candidatura do deputado ser colocada em xeque depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo do áudio da reunião entre o ex-presidente, o general Augusto Heleno (então chefe do Gabinete de Segurança Institucional) e o ex-chefe Abin e revelar o suposto esquema.

Prevaleceram os planos do senador Flávio Bolsonaro, mentor da indicação de Ramagem ao posto. O filho “01” do ex-chefe do Executivo é considerado a ponte entre o ex-diretor da Abin e Bolsonaro. Flávio saiu em defesa de Ramagem após o áudio investigado e tratou de colocar panos quentes na irritação causada pelo deputado no chefe do clã da zona oeste do Rio.

Na cerimônia protocolar desta segunda, entre os filiados ao PL no Rio, Ramagem sentou-se ao lado de outro filho do ex-presidente e seu amigo pessoal: o vereador Carlos Bolsonaro. O parlamentar é outro entusiasta da candidatura do ex-diretor da Abin. Em um rápido discurso, Carlos disse que a eleição deste ano “é o momento” de os filiados da sigla “mostrarem de que lado estão”.

“Eu vim de um caminho, de um lugar, que mal ou bem, me fez chegar onde eu cheguei, Ramagem. Minha experiência, que eu compartilho com os senhores um pouquinho, é um pouquinho de esperança. Por quê? Eu jamais vi num momento da história ao longo dos meus sete (mandatos), um momento tão importante e significativo para cada um dos senhores que está sentado aqui de mostrar, realmente, de que lado vocês estão. Não trata-se de divisão, mas apenas de visão política. E isso vai ser decisivo nestas eleições”, afirmou Carlos.

Uma das lideranças do partido no Rio, o deputado federal Luiz Lima, que foi o candidato bolsonarista nas eleições municipais passadas pelo PSL, afirmou que os pré-candidatos precisam “dosar uma porção de agressividade e estratégia”.

“Vocês vão enfrentar alguns obstáculos pela frente, então rezem bastante. Muita calma. Tentem dosar uma porção de agressividade e estratégia, o tempo todo”, aconselhou.

A Polícia Federal (PF) cumpriu cinco mandados de prisão preventiva na Operação Última Milha – investigação sobre monitoramento ilegal de autoridades públicas e produção de notícias falsas pela Abin do governo Bolsonaro. Ramagem e influenciadores do “gabinete do ódio”, grupo revelado pelo Estadão em 2019, estavam entre os alvos.

Três dias após a divulgação da gravação, Bolsonaro pôs fim às especulações sobre uma possível troca de candidato na disputa pela prefeitura e gravou um vídeo, na quarta-feira, 17, em apoio ao ex-diretor da Abin. O ex-presidente anunciou uma série de agendas de pré-campanha no Rio de Janeiro entre quinta-feira, 18, e sábado, 20, ao lado de Ramagem e aliados no Estado berço do bolsonarismo.

Como mostrou o Estadão, o ex-presidente se irritou com Ramagem após a informação de que a Polícia Federal encontrou o áudio da reunião, mas que o PL pretendia manter a candidatura de Ramagem mesmo com o avanço das investigações que apuram um suposto esquema de espionagem ilegal na Abin.

Os atos de Bolsonaro na capital fluminense ao lado de Ramagem foram marcados pelo apoio tímido do ex-presidente ao pré-candidato do PL. O líder do clã da zona oeste do Rio, Ramagem, o governador Cláudio Castro (PL) e Flávio Bolsonaro adotaram uma narrativa de perseguição. E reforçaram o discurso ideológico que levou Bolsonaro à Presidência, com declarações contra o aborto, a descriminalização das drogas e a “ideologia de gênero”.

A defesa mais contundente do ex-presidente a Ramagem ocorreu na quinta-feira, 18, durante o ato na Tijuca, na zona norte. Bolsonaro afirmou que o ex-diretor da Abin “paga um preço alto pela ousadia” de querer governar uma cidade como o Rio.

“O Ramagem, delegado da Polícia Federal, que eu conheci na transição em 2018, já começa a pagar um preço alto pela sua ousadia de querer, pensar, sonhar em administrar uma cidade com respeito, com honradez e com orgulho”, afirmou o ex-presidente.

A três meses das eleições municipais, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece com 53% das intenções de voto em levantamento do Datafolha divulgado em 5 de julho. Ramagem vem em seguida, mas com 9% – uma diferença de 44 pontos porcentuais.