“Quem fala ‘fora Bolsonaro’ devia estar viajando de jegue”, diz Bolsonaro em voo

O presidente Jair Bolsonaro apareceu de surpresa em um voo da Azul Linhas Aéreas na manhã desta sexta-feira. Ele tirou fotos com tripulantes e passageiros e comparou o apoio recebido aos críticos, que, segundo ele, deveriam estar andando em jegues. “Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala ‘Fora Bolsonaro’ devia estar viajando de jegue, não de avião. É o ou não é? Para ser solidário ao candidato deles”, afirmou o presidente, após retirar a máscara que utilizou no restante do tempo dentro da aeronave.

No vídeo de 1 minuto que circula nas redes sociais não está claro se o voo estava em Brasília ou em Vitória, para onde o presidente se deslocou em agenda no Espírito Santo. Ao final, são ouvidos gritos de “Mito” por parte de alguns passageiros.

A atitude do presidente, no entanto, foi compartilhada por apoiadores da sua base de apoio. “Vai lá, Doria, faz igual!”, escreveu a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) ao compartilhar o vídeo, em uma ironia ao desafeto político do presidente e governador de São Paulo.

Na chegada à capital capixaba, Bolsonaro, mais uma vez, causou aglomerações e circulou sem máscara. O presidente cumprimentou apoiadores por cima de um cercado antes de seguir para cerimônia de entrega de casas em São Mateus (ES), que ocorrerá em instantes. Procurada por meio da assessoria, a Azul Linhas Aéreas ainda não se manifestou.